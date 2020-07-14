Bir ilimizde daha maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha maske takma zorunluluğu getirildi

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Son bir aydır korona virüs vakalarının 561’e yükseldiği Kilis'te vatandaşların tedbir almamaları dikkat çekiyor.



Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vakası, 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450’ye, 6 Temmuz itibariyle 492’ye, 9 Temmuz’da 526’ya bugün itibariyle 561’e yükseldi. 3 günde 35 yeni vaka tespit edildi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 113 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün itibariyle 64 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 47 kişi KYK yurdunda karantinada, 1 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi de hayatını kaybetti. 444 kişide tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Buna göre kent genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar ilimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi."

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

İstanbul, Ankara, Adıyaman, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis,Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Ağrı ve Niğde’de maske takma zorunluluğu getirildi.

TAKMAYANA 900 TL CEZA

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda maske takmayan kişilere 900 TL para cezası uygulanıyor.