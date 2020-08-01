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01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:12:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:12:00

Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe atan cani için ağırlaştırılmış müebbet istemi

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Adıyaman'da, 1 günlük bebeğinin ağzını bezle kapatarak, nefessiz bırakıp öldüren Fatma U., hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle iddianame hazırlandı. Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fatma U.'nun sinirsel rahatsızlığı bulunduğunu ve kriz geçirdiğini bu sırada da bebeğini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan ve eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi Fatma U., iddiaya göre mart ayında ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen Fatma U., ağzını bezle kapattığı bebeğini, nefessiz bırakarak öldürdü. Fatma U., daha sonra bir günlük bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Topuk kanı taraması için hastaneye bebeğiyle hastaneye çağırılan Fatma U. gitmeyince, durumdan şüphelenen hastane çalışanları, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri Fatma U.'nun evine gitti. Ancak, evde bebek bulunmayınca Fatma U. gözaltına alındı. Fatma U., suçunu itiraf ederek bir günlük kızını boğarak öldürüp çöpe attığını itiraf etti.

İtirafın ardından polis ve zabıta ekipleri, savcılık talimatıyla katı atıkların döküldüğü bölgede 3 gün boyunca arama yaptı ancak öldürülen bebeğin izine ulaşamadı. Fatma U. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Fatma U. hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, Fatma U. doğumun ardından topuk kanı alınması için kendisini çağıran aile hekimine bebeğinin vefat ettiğini söylediği, bunun üzerine ölüm raporunu getirmesinin istendiği belirtildi.

OLAY GÜNÜ, KAMERA KAYITLARINA YANSIMIŞ

Doğum raporunu getirmeyen Fatma U.'nun çelişkili ifadeleri üzerine aile hekiminin durumu polise bildirdiği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelendiği ve doğum sonrası Fatma U.'nun evine gittiği aynı gün adresine yakın bölgedeki çöp konteynerine elindeki çöp poşetini atıp bir süre beklediğine yer verildi.

KRİZ GEÇİRDİĞİ SIRADA BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

İddianamede, gözaltına alınmasının ardından suçunu itiraf eden Fatma U.'nun, sinirsel rahatsızlığı bulunduğunu ve kriz geçirdiğini bu sırada da bebeğini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Tutuklu bulunan Fatma U.'nun, ilerleyen günlerde iddianameyi kabul eden Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

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