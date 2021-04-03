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03 Nisan 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 16:00:00

Bir fotoğraf, ay-yıldızlı formayı getirdi

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Eskişehir'de 2019 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra bir bacağını kaybeden amatör futbolcu Kemal Kaya, hastaneden paylaştığı fotoğrafını gören Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök'ün davetinin ardından katıldığı kampta ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Kaya, ekim ayında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda takımına şampiyonluk yolunda katkıda bulunmak için her gün 2 saat antrenman yapıyor.

Milli sporcu Kemal Kaya, iki yıl önce iş yerinden dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptığını ve otomobilde sıkıştığını söyledi. Araçta bulduğu bir poşetle bacağındaki kanamayı durdurmaya çalıştığını anlatan Kemal Kaya, "Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beni sıkıştığım otomobilimden çıkarttı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldım. Hemen beni ameliyata aldılar. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatım sonunda sol bacağım ampute edildi. 5-6 ay da tedavi sürecim oldu. Alkol ve sigara kullanmadığım için çabuk iyileştim." ifadelerini kullandı.

Kemal Kaya, kaza geçirmeden önce Eskişehir'de amatör kulüplerde futbol oynadığını kaydetti.

Sol bacağını kaybettikten sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştığını anlatan milli sporcu, şunları ifade etti:

"Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök, bu fotoğrafı görmüş. Bana 'Oturarak voleybol oynar mısın?' dedi. Bu spor hakkımda bilgim olmadığını ilettim ancak beni Aksaray'daki milli takım seçmelerine çağırdı. 2020 yılının ocak ayında gerçekleştirilen 20 günlük kampa katıldım. Beni beğendiler ve Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na dahil ettiler. Şimdi milli bir sporcuyum. Allah bir kapıyı kapatıp bir kapıyı açıyor. Milli takımdan teklif geldi. Bu benim için çok önemliydi. Ekim ayında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Haftanın her günü yaklaşık 2 saat antrenman yapıyorum. 10 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek kampa katılacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Milli formayı giymek anlatılmaz bir duygu."

Kemal Kaya, 2,5 yaşındaki oğlu için dimdik ayakta olduğunu aktararak, eşinden ayrıldığını ancak oğluyla hayata tutunduğunu vurguladı.

Eskisinden daha aktif bir yaşamının bulunduğunu dile getiren Kemal Kaya, "Hiçbir psikolojik tedavi almadan çok iyi durumdayım. Hiçbir engellinin evde oturmamasını istiyorum. Eskişehir'de de oturarak voleybol sporunu yaygınlaştırmak için kolları sıvadım. Gerekli izinleri aldım. Birkaç haftaya kadar antrenmanlara başlayacağız. Şimdilerde 5 oyuncuyla bu spora başlayacağız. Engellileri oturarak voleybolla tanışmaları için bekliyorum." diye konuştu.

Etiketler : Eskişehir Kemal Kaya Antalya Oturarak Voleybol Milli Takımı
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