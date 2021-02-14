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14 Şubat 2021 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 11:36:00

Bir çocuk isterken dört 'evlatları' oldu

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Sivas'ta 30 yıl önce dünya evine giren Nebile (52) ve Ekrem Irkıl (52) çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olamayınca 16 sene önce Ebru ve Mehmet K.'yi evlat edindi.

Sivas'ta 30 yıl önce dünya evine giren Nebile (52) ve Ekrem Irkıl (52) çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olamayınca 16 sene önce Ebru ve Mehmet K.'yi evlat edindi. Çift, evlat edinmelerinden 2 yıl sonra, kendi çocukları Bora'yı kucaklarına aldı.

Ebru, Mehmet ve Bora'nın büyümesi üzerine yakın zamanda 7 yaşındaki Yağmur'un bakımını da üstlenen çift, ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Anne Nebile Irkıl, "Çocuğumuz olduktan sonra da sevgileri hiç değişmedi" dedi.

Etiketler : sivas nebile ırkıl ekrem ırkıl
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