Bir çocuk isterken dört 'evlatları' oldu

Bir çocuk isterken dört 'evlatları' oldu

Sivas'ta 30 yıl önce dünya evine giren Nebile (52) ve Ekrem Irkıl (52) çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olamayınca 16 sene önce Ebru ve Mehmet K.'yi evlat edindi. Çift, evlat edinmelerinden 2 yıl sonra, kendi çocukları Bora'yı kucaklarına aldı.



Ebru, Mehmet ve Bora'nın büyümesi üzerine yakın zamanda 7 yaşındaki Yağmur'un bakımını da üstlenen çift, ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Anne Nebile Irkıl, "Çocuğumuz olduktan sonra da sevgileri hiç değişmedi" dedi.