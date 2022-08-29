29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:00:00
Bir aylık eşine böyle veda etti
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, feci şekilde hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, feci şekilde hayatını kaybetti. Kılınç'ın bir ay önce evlendiği eşi Fatmanur Kılınç, olay yerine gelip kocasının elini öpüp dakikalarca gözyaşı döktü.
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