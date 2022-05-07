Binmelik değil bayramlık

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

İzmir Tire'de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor.

Hasan Karadişoğlu "Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Kimseye arabamı vermeyi düşünmüyorum" diyor.

BAKMAYA GELİYORLAR

Otomobilini incelemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini söyleyen Karadişoğlu, "Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum" dedi.