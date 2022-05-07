VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Saudia'dan iki yıl sonra İstanbul'a ilk uçuş
Antarktika'da büyük miktarda su bulundu
Afganistan'dan kadınlara 'örtünme' zorunluluğu
Teknesini Tuzla'da yata dönüştürüyor
Acısıyla tatlısıyla beşinci yıl
Hayali dünyayı gezmek
Göçerlerin yayla mesaisi başladı
Çoraplardan bebek, şişeden robot!
Huzurevinin hostes annesi
Google'dan büyük yenilik: Çalınan şifreler otomatik değişecek
11 terörist daha artık etkisiz
İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu! Tamamı imha edildi
Gül döktüm yollarına!
Hediye gibi geldin
Bodrum sezonunu açtılar
Kıyafet şovun bir parçası
Anlamlı klip
Yıldız'lı performans
ASELSAN hava savunmada yeni görevine başladı
Yaşını hep erken kutlamış
Kızı olacak
Beni çok etkiledi
Yeni partner Birce
Milli Savunma Bakanı Akar: Hudutların korunması milli bir meseledir
07 Mayıs 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:29:00

Binmelik değil bayramlık

ABONE OL

İzmirli klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu, 79 model orijinal otomobilini sadece bayramdan bayrama trafiğe çıkartıyor. Diğer zamanlarda aracını streç filmlere sararak koruyor.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

İzmir Tire'de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor.

Hasan Karadişoğlu "Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Kimseye arabamı vermeyi düşünmüyorum" diyor.

BAKMAYA GELİYORLAR

Otomobilini incelemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini söyleyen Karadişoğlu, "Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum" dedi.

Etiketler : araç otomobil yaşam
Dijital bayram

Dijital bayram
Eski günleri yad ettik

Eski günleri yad ettik
Kardeşler bir arada

Kardeşler bir arada
Başarısızlık korkum yok

Başarısızlık korkum yok
Çocuklar için satıyor

Çocuklar için satıyor
Annesiz ilk bayram

Annesiz ilk bayram
Hulusi Kentmen'i oynayacak

Hulusi Kentmen'i oynayacak
Sadece sen!

Sadece sen!
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER