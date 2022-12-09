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09 Aralık 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 18:00:00

Binlerce fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu

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Konya-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde bir yamaca mazı fidanlarıyla "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Konya-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde bir yamaca mazı fidanlarıyla "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi. 15 bin altuni mazı ve 53 bin doğu mazısı 15 günde toprakla buluşturuldu. Ankara'dan Antalya'ya kara yoluyla seyahat eden yolcular, Konya'dan çıktıktan 25 kilometre sonra ağaçlardan oluşturulan logoyu görebiliyor.

Etiketler : fidan türkiye yüzyılı logo
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