Binlerce fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu

Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Konya-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde bir yamaca mazı fidanlarıyla "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi. 15 bin altuni mazı ve 53 bin doğu mazısı 15 günde toprakla buluşturuldu. Ankara'dan Antalya'ya kara yoluyla seyahat eden yolcular, Konya'dan çıktıktan 25 kilometre sonra ağaçlardan oluşturulan logoyu görebiliyor.

