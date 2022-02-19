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19 Şubat 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 18:00:00

Binlerce bal arısı telef oldu

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Sakarya'da olumsuz hava şartları dolayısıyla 40 bin bal arısı telef oldu. Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde arıcılık yapan Serdar Pekbay, 700 kovanı aynı mahalledeki bir alana bıraktı. Bölgede yoğun yaşanan yağış nedeniyle karlar altında kalan kovanlardaki 40 bin bal arısı kurtarılamadı.

Pekbay, havaların aşırı karlı ve yağmurlu seyretmesi nedeniyle arı yetiştiricilerinin sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi. Geçen yıl sezonun kurak geçtiğini anımsatan Pekbay, "Bölgeye aşırı kar yağması, yağmur yağması dolayısıyla arılarımız sular altında kalarak kovanlarımızın içine su ve çamur girdi, arılarımız telef oldu." dedi. Pekbay'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, kovanlarda incelemelerde bulundu. Arıcılar için kötü bir manzara olduğunu kaydeden Ör, "Arıcılara meralarda veya farklı bir yerlerde yer verilebilir. Mera kanunu olduğu için arıları koyamıyoruz ama hayvanlar girip otlayabiliyorlar. Meralara arılarımızı koyamıyoruz. Devletimizin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Arılarımız kış ayına biraz zayıf girdi ve beslemeyle de alakalı problemlerimiz var, rakamlar yükseldi sonbaharda da arılara yem vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu. Mevsimsel değişikliklerin arı ırklarında etkisinin görüldüğüne işaret eden Ör, birlik olarak arıcılara yerli arı ırklarının kullanılması tavsiyesinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : serdar pekbay arı telef sakarya hava şartları arıcılık
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