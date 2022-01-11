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11 Ocak 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 18:00:00

Bingöl'ün kırmızılı ninesi

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Çocukken rüyasına giren ak sakallı dedenin 'ölene kadar kırmızı giyin' dediğini söyleyen 77 yaşındaki Nafiye Caz, tam 67 yıldır başka renkte kıyafet giymedi.

Düğününde beyaz gelinlik bile giymeyen yaşlı kadın, kefenini de kırmızı istiyor.

RÜYANIN ETKİSİNDEN ÇIKAMADI

Bingöl Yedisu'nun Güzgülü Köyü'nde yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, 67 yıldır sadece kırmızı renk giyiniyor. 11 çocuğu, 23 torunu olan Nafiye Nine, 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı dedenin kendisine, ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söylediğini iddia ediyor. Gördüğü rüyadan çok etkilenen Nafiye Nine, o günden bu yana tüm giysilerinde kırmızıyı tercih etti.

AMELİYAT ÖNLÜĞÜ DE KIRMIZIYDI

Yaşamı kırmızıyla renklenen Nafiye Nine, kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmiyor. Yörede "kırmızılı kadın" olarak bilinen yaşlı kadın, hayatının sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı. Beyaz gelinlik giymediğini ameliyat olacağı zaman bile önlüğünü kırmızı yaptırdığını söyleyen Nafiye Nine, "Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun" diyor.

Etiketler : bingöl nafiye nine rüya
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