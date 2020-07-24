24 Temmuz 2020 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 17:45:00
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 40 kilogram esrar ve 806 bin kök Hint keneviri yakalandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekildiği, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği, uyuşturucu satışından elde edilen gelir ile terör örgütüne finans sağlanacağı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 40 kilogram esrar ve 806 bin kök Hint keneviri bulundu, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kenevirler tarlalardan sökülerek, imha edildi.
- Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme
- Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
- Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
- Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sert geliyor
- İbadete açılacak Ayasofya'nın içi canlı olarak ekrana yansıtılıyor
- İstanbul'da 21 cami sabaha kadar açık olacak