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Biden'ın başkanlığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Twitter Trump'ı 'Loser' ilan etti
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O sırada Trump...
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Başarı tesadüf değil
Oğlumun adı böyle anılmasın
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Tekrarlayan enfeksiyonlar lösemi belirtisi olabilir
Bu yıl grip salgını daha az olacak
Sütlü tatlıyı tarçınsız yemeyin
Doğum sonrası depresyon riski yüksek
Uzun süre ekrana bakmak miyopi sebebi
‘Çukur' dizisine suç duyurusu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
İki yıl aradan sonra ilk sahne
08 Kasım 2020 Pazar 13:06:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 13:08:00

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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