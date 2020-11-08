08 Kasım 2020 Pazar 13:06:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 13:08:00
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2020
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Karliova (Bingöl)
Tarih-Saat : 08.11.2020, 12:22:54 TSİ
Enlem : 39.3793 N
Boylam : 40.7516 E
Derinlik : 9.15 km
Detay : https://t.co/MDGxmv6jLN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi