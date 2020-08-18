18 Ağustos 2020 Salı 21:56:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 22:02:00
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA
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Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üstü Bingöl'ün Kıgi ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
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