Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.23'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7.01 kilometre derinliğinde ve 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Karliova (Bingöl)
Tarih-Saat : 09.09.2020, 22:23:07 TSİ
Enlem : 39.3301 N
Boylam : 41.0105 E
Derinlik : 7.01 km
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