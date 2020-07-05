05 Temmuz 2020 Pazar 00:32:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 00:32:00
Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin alınan bilgiye göre, saat 23.12'de merkez üssü Bingöl Yedisu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildiği öğrenildi.
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