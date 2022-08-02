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02 Ağustos 2022 Salı 22:45:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 22:45:00

Binanın bahçesine minibüs devrildi: 8 yaralı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı.

Engin Ayaz idaresindeki midibüs, Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki durakta yolcu indirdikten sonra yeniden hareket etmeye başladığı sırada aniden durdu.

Geri gitmeye başlayan ve sürücüsünün kontrol edemediği midibüs, Hüseyin Nalbant'ın kullandığı midibüse çarptıktan sonra yol kenarındaki binanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, evin bahçesine düşen midibüsteki yolculardan 8'i yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Etiketler : Engin Ayaz Kocaeli kaza
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