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Bin yıldır bozulmamış tavuk yumurtası bulundu Arkeologlar 'yanlışlıkla' kırdı
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13 Haziran 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 14:00:00

Bin yıldır bozulmamış tavuk yumurtası bulundu Arkeologlar 'yanlışlıkla' kırdı

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İsrail'de arkeologlar Yavneh antik kentinde bin yıldır kırılmadan ve bozulmadan korunabilmiş bir tavuk yumurtası buldu.

İsrail'de arkeologlar Yavneh antik kentinde bin yıldır kırılmadan ve bozulmadan korunabilmiş bir tavuk yumurtası buldu. Bir foseptikte bulunan yumurta, insan dışkısının onu koruması sayesinde kırılmadan ve bozulmadan kalabilmiş. Bin yıldır kendini korumayı başaran yumurta, bir anlık dikkatsizlik sonucu çatladı. Ekip hızlı davranarak laboratuvar ortamında çatlağı onardı.

Etiketler : Bin yıldır bozulmamış tavuk yumurtası İsrail YUMURTA insan dışkısı
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