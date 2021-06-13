Bin yıldır bozulmamış tavuk yumurtası bulundu Arkeologlar 'yanlışlıkla' kırdı

İsrail'de arkeologlar Yavneh antik kentinde bin yıldır kırılmadan ve bozulmadan korunabilmiş bir tavuk yumurtası buldu. Bir foseptikte bulunan yumurta, insan dışkısının onu koruması sayesinde kırılmadan ve bozulmadan kalabilmiş. Bin yıldır kendini korumayı başaran yumurta, bir anlık dikkatsizlik sonucu çatladı. Ekip hızlı davranarak laboratuvar ortamında çatlağı onardı.

