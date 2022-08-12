Bin km uçup evlerine döndüler

ÖZEL ARAÇLARLA GÖTÜRÜLÜYOR



Tarihin eski yıllarından beri farklı amaçlarla kullanılan ve çok uzun mesafeler uçarak iletişimi sağlayan posta güvercinlerinin, yeteneklerini sergileyebilmesi için yarışlar düzenleniyor. Yarışlarda, güvercinler özel araçlarla geri gelmeleri istenen mesafeye götürülüyor. Gittikleri şehirde serbest bırakılan güvercinler, kümeslerine döndüklerinde yarış tamamlanıyor.

Eskişehir'de ilk kez bu kadar uzun mesafeli bir yarış yapıldığını söyleyen yetkililer, gelecek sene mesafeyi biraz daha artırarak Gürcistan yarışı düzenlemek istediklerini belirtti.

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR



Her sene farklı mesafelerde düzenlenen posta güvercin yarışında, bu sene Eskişehir'de bir ilk yaşandı. Eskişehir'deki üç derneğin düzenlediği Kars yarışında 4 güvercin, bir günde bin 50 kilometre uçarak kümesine döndü. Toplam 97 adet güvercin yarışa katılırken, Vural Görer isimli vatandaşın 4 kuşu sırayla kümese dönerek büyük bir başarıya imza attı.