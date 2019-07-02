Bilim insanlarını şok eden yolculuk: Tam 3 bin 500 km yol kat etti

Olay Norveç Bilim Enstitüsünün yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıktı. Dişi kutup tilkisine takip cihazı takan araştırmacılar tilkinin yol haritasını gözlemledi. Tikinin boynuna takılan cihaz araştırmacılara her gün veri ulaştırdı. Buzulların üzerinden yürüyen tilki günde ortalama 46 km yol kat ederek Norveç´ten Kanada´ya yolculuğunu 76 günde tamamladı. Tilkinin yol boyunca ölçülen en yüksek hızı 155 km oldu. Araştırmacılar, tilkinin bu yolculuğunun bu tür içinde kaydedilmiş en hızlı yolculuklardan biri olduğunu belirtti.



Araştırmada aynı zamanda, deniz buzullarının kutuplardaki vahşi yaşam için önemli olduğuna dikkat çekildi. Bilim adamları deniz buzullarının, kutup tilkilerinin göç edebilmesinde ve yemek bulabilmesinde kilit bir role sahip olduğunu vurguladı. Norveç İklim ve Çevre Bakanı Ola Elvestuen ise yaptığı açıklamada kutuplardaki ısınmanın korkutucu derecede hızlı olduğunu ve buzulların yaz ayları süresince kaybolmaması için emisyonların hızlıca kesilmesi gerektiğini vurguladı.

(DHA)