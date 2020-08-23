Bilecik'te kaza sonrası alev alan otomobil beton mikserinin suyu ile söndürüldü
Kaynak: AA
Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan ve sonrasında alev alan araç yoldan geçen bir beton mikserinin suyu ile söndürüldü.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başlayan otomobil, yoldan geçen beton mikserinin suyu ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gülümbe Mahallesi'nden Bilecik istikametine 11 AB 758 plakalı otomobil ile yolculuk yapan Ferhat D. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Yeni Hastane mevkiinde yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile birden yanmaya başlayan otomobile yoldan geçen beton mikserinin suyu ile müdahale edildi. Yanan araç bir müddet sonra kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan aracı soğutma çalışmasının ardından kazalı otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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