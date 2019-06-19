Bilecik-Arifiye demir yolu hattı açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle dün kapatılan Bilecik-Arifiye demir yolu hattının 02.48'den itibaren trafiğe açıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle dün 18.45'ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demir yolu hattı, bölgede yapılan çalışmaların ardından 02.48 yeniden tren trafiği açıldı.

Açıklamada, Yüksek Hızlı Trenlerin normal seferlerine devam ettiği belirtildi.

(AA)