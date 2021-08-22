Biberci köyünde acı mesai

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te, "biberci köy" olarak bilinen Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde hasat ve biber işleme mesaisi başladı. Köyün verimli tarlalarından toplanan kırmızı biberler, açık alanlara serilerek kurutulup köydeki fabrikalarda işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

