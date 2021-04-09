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09 Nisan 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 15:00:00

Beyoğlu'ndan Hollywood'a kovboy çizmesi

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Çocukken okudukları Teksas-Tommiks çizgi romanlarından etkilenerek kovboy çizme ve aksesuarları imal eden Erhan ve Erdal Aydın kardeşlerin tasarımları yerli filmlerin yanı sıra Hollywood yapımlarında da kullanılıyor.

Çocukken okudukları Teksas-Tommiks çizgi romanlarından etkilenerek kovboy çizme ve aksesuarları imal eden Erhan ve Erdal Aydın kardeşlerin tasarımları yerli filmlerin yanı sıra Hollywood yapımlarında da kullanılıyor. Beyoğlu'ndaki dükkanlarında 38 yıldır üretim yapan Aydın kardeşler, sabır gerektiren bir iş olan kovboy çizmesinin yapımını öğrenecek yeni çırak bulamamaktan yakınıyor.

Beyoğlu'ndaki iş yerlerinde kardeşiyle birlikte mesleğini severek sürdürdüğünü dile getiren Erdal Aydın da yalnızca mesleklerinde yeni çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Yaşlandıkları için artık mesleği bırakmak istediklerini ifade eden Aydın, "Ama bırakmadan öncede biraz öğretmek istiyoruz. Bu işi genç birine öğretmeyi çok istiyorum ama gelen olmuyor. 18-20 yaşındaki arkadaşlar geliyor ama onlara bu mesleği o yaşta öğretme şansımız yok. Daha erken yaşta çırak olarak başlamaları gerekiyor. İki erkek çocuğumu da mesleğimi öğretmek için dükkana getirdim ama ışık göremedim, yapamadılar. Bu iş sabır isteyen bir iş. Çırak yetiştiremediğimizden bu işi bırakacak kimsemiz yok." diye konuştu. - "Çizmelerin fiyatı 1100 liradan başlıyor" Aydın, yaptıkların ürünlerin fiyatlarının derinin cinsine göre değiştiğini vurgulayarak, "Kovboy çizmelerinin fiyatı 1100 liradan başlıyor ve özelliğine göre artıyor. Ayrıca motorcu tarzı botlar, çantalar, heybeler, motosiklet seleleri, saçaklı püsküller, yelekler, ceketler de yapıyoruz." dedi.

Etiketler : hollywood kovboy çizmesi erhan aydın erdal aydın
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