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04 Mart 2021 Perşembe 08:31:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 08:32:00

Beyin tümörünü yendi: Kanserli çocuklar için çanta satıyor

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İZMİR'de beyin tümörünü yenen Ceylin Kubalı (17), kanser tedavisi gören çocuklar için çanta-cüzdan gibi el ürünü eşyalar üretiyor.

İZMİR'de beyin tümörünü yenen Ceylin Kubalı (17), kanser tedavisi gören çocuklar için çanta-cüzdan gibi el ürünü eşyalar üretiyor. Sosyal medya üzerinden satılan ürünler, kansere yakalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının tedavisinde kullanılıyor.

Ceylin Kubalı, "İlk başlarda sosyal medya hesabımda ürünleri paylaşmaya başladım. Eski kotları ve eski çarşafları değerlendirdim çeşitli ürünlere dönüştürdüm. Kazandığım tüm geliri de İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlıyorum" diyor.

Etiketler : kanser beyin tümörü ceylin kubalı
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