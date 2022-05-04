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04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:00:00

Beyaz kaplana büyük ilgi

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Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Ramazan Bayramı tatilinde gelen ziyaretçiler, en yoğun ilgiyi bir süre önce İstanbul'da lüks bir villada bulunarak el konulan ve 'Kar topu' adı verilen beyaz kaplana gösteriyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Ramazan Bayramı tatilinde gelen ziyaretçiler, en yoğun ilgiyi bir süre önce İstanbul'da lüks bir villada bulunarak el konulan ve 'Kar topu' adı verilen beyaz kaplana gösteriyor.

Albino Bengal kaplanı yavrusunu yakından görmek isteyenler birbiriyle yarıştı.

Etiketler : kaplan beyaz kaplan gaziantep hayvanat bahçesi
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