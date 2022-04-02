Beyaz bastonlulardan saldırıya karşı ‘köpek savarlı' çözüm

Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı "Sahipsiz köpeklerin görme engellilere daha çok musallat olduğu doğru. Çünkü kullandığımız bastonun kendisine zarar vereceğini düşünerek tehdit algılıyor ve ona göre hareket ediyor" dedi.



Dernek Başkanı Karadayı "Maalesef biz 'köpek savar' denilen alet almak zorunda kaldık. Köpeğin sesini duyduğumuzda düğmeye basıyoruz" diye konuştu.