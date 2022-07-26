VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da yangın: Ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Çin'den ABD'ye askeri karşılık tehdidi
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
ABD'de Yunan lobisi: Amaç Türkiye'ye karşı kara propaganda
Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçerek en yüksek seviyeye ulaştı
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Beştepe'de güven mektubu töreni
Filistinli bakandan İsrail'in yerleşim projeleriyle ilgili uyarı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...
CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den yanıt
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı
Terörün kaynağına darbe indirdi
Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor
İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor
'Kodokushi' İran'da 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü
Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı
Rusya duyurdu: Ortak tahıl merkezi İstanbul'da faaliyete başladı
Avrupa'da derin çatlak! 2 ülke reddetti
Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak
26 Temmuz 2022 Salı 19:06:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 19:12:00

Beştepe'de güven mektubu töreni

Kaynak: AA

ABONE OL

Beştepe'de bugün güven mektubu takdim törenleri gerçekleştirildi. Dört ülkenin yeni Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Solczynski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

SUDAN

Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Büyükelçi Eltayeb'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KOSOVA

Ardından Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vrenezi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Vrenezi'nin, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe olarak takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Rashidi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Rashidi'nin, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçiler, tören sonrası Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.

Etiketler : Vatikan Büyükelçi Solczynski Türkiye
Birlikte bir ömre aynı gün veda

Birlikte bir ömre aynı gün veda
Menekşe sarısı

Menekşe sarısı
Gizli Saklı bitti

Gizli Saklı bitti
İrem delirmek üzere

İrem delirmek üzere
Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz
Lavanta güzeli

Lavanta güzeli
Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor
‘Kırmızı Oda'da çok korktu

‘Kırmızı Oda'da çok korktu
Yalın aşk

Yalın aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX