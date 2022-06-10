Beşinci tostta bayıldı

Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana'da 1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi. biri kadın, 6 yarışmacı tostları yerken renkli görüntüler oluştu.



Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya'ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Kendine gelemeyen Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.