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10 Haziran 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 15:30:00

Beşinci tostta bayıldı

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Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana'da 1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi.

Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana'da 1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi. biri kadın, 6 yarışmacı tostları yerken renkli görüntüler oluştu.

Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya'ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Kendine gelemeyen Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : BEŞİNCİ TOSTTA BAYILDI Kebabı şalgamı 1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması
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