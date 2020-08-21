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21 Ağustos 2020 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 10:57:00

Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştü

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Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.

Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.

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