21 Ağustos 2020 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 10:57:00
Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştü
Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.
Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.
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