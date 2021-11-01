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01 Kasım 2021 Pazartesi 14:35:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 14:35:00

Berr-In'den renkli ve sıcak bir kış

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Stil sahibi ve sofistike kadınların tercihi Berr-In, 2021 / 2022 Sonbahar - Kış koleksiyonunda sade ve sıradışı çizgisinden ödün vermeden koleksiyona getirdiği farklılıklarla bizleri şaşırtmaya devam ediyor.

Zamansızlığı ile meydan okuyan, modern tasarım detaylarını barındıran koleksiyonda; ekoseler, klasik ve şık piyedepul gruplar, kadife monokrom takımlar, ışıltılı pul payet etek ve bluzlar canlı renklerle buluşuyor. Berr-In kadınının güçlü kimliğini vurgulayan koleksiyon; konforu yükselten kalıplar, lüks kumaşlar, püskül, peluş ve dantel detayları göz alıcı şekilde öne çıkarıyor. Markanın yaratıcısı Berrin Eser'in eşsiz dokunuşları geçmişten gelen ikonik Berr-In stilini yenilikçi uygulamalarla bütünlüyor.

Çekicilik ve rahatlığın ön planda tutulduğu koleksiyonda; siyah, beyaz, kahve ve krem tonlarına coral, turuncu, fuşya, sarı, yeşil, mor ve mavi gibi çarpıcı renk tonları eşlik ediyor. Neon renklerle zenginleşen renk pantonesi yeni sezonda derin bir etki yaratıyor.

Etiketler : Berr-In kadın Neon renkler ikonik Berr-In stili
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