Berr-In'den renkli ve sıcak bir kış

Berr-In'den renkli ve sıcak bir kış

Zamansızlığı ile meydan okuyan, modern tasarım detaylarını barındıran koleksiyonda; ekoseler, klasik ve şık piyedepul gruplar, kadife monokrom takımlar, ışıltılı pul payet etek ve bluzlar canlı renklerle buluşuyor. Berr-In kadınının güçlü kimliğini vurgulayan koleksiyon; konforu yükselten kalıplar, lüks kumaşlar, püskül, peluş ve dantel detayları göz alıcı şekilde öne çıkarıyor. Markanın yaratıcısı Berrin Eser'in eşsiz dokunuşları geçmişten gelen ikonik Berr-In stilini yenilikçi uygulamalarla bütünlüyor.



Çekicilik ve rahatlığın ön planda tutulduğu koleksiyonda; siyah, beyaz, kahve ve krem tonlarına coral, turuncu, fuşya, sarı, yeşil, mor ve mavi gibi çarpıcı renk tonları eşlik ediyor. Neon renklerle zenginleşen renk pantonesi yeni sezonda derin bir etki yaratıyor.