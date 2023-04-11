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11 Nisan 2023 Salı 13:56:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 13:56:00

Berr-In 2023 İlkbahar/Yaz sezonu... Zamansız, enerjik, güçlü bir koleksiyon

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Berr-In, 2023 İlkbahar/Yaz sezonunu zamansız, enerjik, güçlü bir koleksiyonla karşılıyor.

Berr-In, 2023 İlkbahar/Yaz sezonunu hayatın her anına, günün her saatine eşlik edebilen zamansız, enerjik, güçlü bir koleksiyonla karşılıyor. Modern dünyanın ritmini kusursuz kalıplarla buluşturan koleksiyon yüksek moda sahnesinin öncüsü olmaya devam ediyor.

Yaz silüetleri; parlak turuncu ve sarılar, romantik pembe ve kırmızılar, yeşilden maviye yazın tüm enerjisini barındıran tonlar ile markanın özgün karakterini ortaya koyuyor.

Elegan krem ve ekru tonları sofistike ve vazgeçilmez siyah ile koleksiyonun klasik parçalarına hayat veriyor. Stilinde konfor anlayışını da odağına alan Berr-In , kullandığı natürel pamuk kumaşlar ile ferah bir dokunuş hedefliyor.

Markanın yaratıcısı Berrin Eser'in oluşturduğu koleksiyonda; cepli kargo pantolonlar , baskı detaylı mont ve trenchler, uçuşan maksi tül elbise ve etekler, desenli denim görünümler , parlak taşlı bluz ve tshirtler markanın çok yönlü ve feminen duruşu ile yaza damgasını vuruyor.

Etiketler : berrin marka berrin eser

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