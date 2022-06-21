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21 Haziran 2022 Salı 14:36:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 14:36:00

Berr-In 2022 İlkbahar – Yaz

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Berr-In 2022 İlkbahar - Yaz koleksiyonu yazın tüm enerjisini iddialı ve yenilikçi stiliyle harmanlıyor. Kusursuzluğu sergileyen detaylar, modern formların birlikteliği ve geniş renk paletiyle koleksiyona sınırsız bir seçenek imkanı tanıyor.

Koleksiyon; takipçilerini parlak renkler, zengin kumaşlar ve rahat silüetlerden oluşan bir rüyaya davet ediyor. Baskı detaylı ceket takımlar, yazın vazgeçilmezi uçuşan uzun elbiseler, floral desenli crop takımlar, spor ve iddialı örme gruplar ile koleksiyon dinamik bir stil anlayışını benimsiyor.

Berr-In markası ikonik desenleri, slogan baskı ve ışıltı detayları ile koleksiyondaki geniş renk skalasını destekliyor. Güneşin rengi parlak sarı ve turuncular, romantik pembe ve lila tonları, doğanın bizzat kendinden ilham alan yeşil ve maviler, enerjik neon renklerle buluşup yazın gelişini müjdeliyor.

Berr-In 2022 İlkbahar - Yaz koleksiyonu markanın köklü geçmişine ve her dönem farklı olmayı başaran kültürüne vurgu yapıyor. Doğal dokusu, zengin tasarım anlayışı ve yalın formuyla yazın hafiflik hissini gardroplara taşıyan koleksiyon yeni sezonda farkını ortaya koyuyor.

Etiketler : Koleksiyon Berr-In 2022 İlkbaha Yaz koleksiyonu
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