Berlin'de kaybolan terlik ve ayakkabıların sırrı çözüldü

Berlin'de kaybolan terlik ve ayakkabıların sırrı çözüldü

Zehlendorf bölgesinin sakinleri, haftalar boyunca evlerin bahçelerinden terlik ve spor ayakkabıların çalınmasına şaşırdı.



Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, sonunda bir kişi suçluyu "iki mavi parmak arası terliği ağzında taşırken" gördü.

Daha sonra tilkinin 100'den fazla terlik ve spor ayakkabıyı topladığı anlaşıldı.

Tagesspiegel editor gazetesinin editörü Felix Hackenbruch Twitter hesabında, kanıtların fotoğraflarını paylaştı.