Berkcan'a yeni bir hayat verdiler

Adana'da, bir akrabalarının engelli çocuğa koruyucu ailesi olmasından etkilenen biri 23 diğeri 10 yaşında iki erkek çocuk sahibi Fatma ve Mehmet Doğaç çifti, 3 yıl önce koruyucu aile olmak istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu.



Doğaç çifti, o zaman 9 yaşında olan zihinsel engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu. Anne Fatma Doğaç, ilk geldiğinde çok konuşamayan şu an 12 yaşındaki Berkcan'ın artık rahatlıkla konuşabildiğini belirtti. Doğaç, "Anne, derken duygulanıyorum" dedi.

Baba Mehmet Doğaç da yuvalarını açtıkları Berkcan'ın yüzünün gülmesi, mutlu olmasıyla kendi mutluluklarının iki kat arttığını söyledi. Bu duygunun anlatılamayacak kadar güzel olduğunu dile getiren baba Doğaç, "Berkcan, biraz geriden geliyordu, çok çabaladık ve sonucunu da aldık. Şimdi baya gelişti, değişti, konuşamıyordu, konuştu. 'Anne', derken duygulanıyoruz. Bu anlatılacak gibi değil, gerçekten herkese tavsiye ediyoruz. Herkes alsın, yetim kimse kalmasın." dedi. Celal Doğaç (10) ise kardeşi Berkcan'ı çok sevdiğini, onunla oyup oynayıp çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Adana'da koruyucu aile projesi kapsamında çok güzel çalışmalar yapıldığını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devletin hem şefkat hem merhamet yüzü olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti: "Adana'da koruyucu aile anlamında 5. sıradayız. Adana'da şu an 204 koruyucu ailemiz 275 çocuğumuza sıcak yuvalarını açtılar. 274 çocuğumuz emin ellerde ve sıcak yuvalarında aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmekte. Biz buna sadece nicel olarak değil nitel olarak da son derece önem vermekteyiz. Gerçek şefkati, merhameti ve sevgiyi yaşayabilecek ve yaşatabilecek ailelere vermek bizim birinci amacımız. Koruyucu aile olmak kalbe ve gönle dokunma sanatıdır."