Berfin'e kendi dokusundan yeni yüz

İskenderun ilçesinde eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, estetik operasyon için Muğla Bodrum’a gelmişti. Bir dizi operasyon geçirecek olan genç kız, ilk ameliyatını oldu.

10 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 10 saat süren ameliyatı gerçekleştiren Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, bunun bir yüz nakli olmadığını, nakilsiz yüz yapım operasyonu olduğunu söyledi. Yeni yüzün tamamen Berfin’in kendi dokularıyla yapılacağını belirten Mutaf, yapılan işlemi de, ‘Kaybolan dokuların kişinin kendi doku kaynakları kullanılarak yerine konulması’ olarak tanımladı.

‘ESKİ GÜZELLİĞİNİ VEREMEYİZ’

Genç kızın eski yüzünü modellemediklerini ifade eden Dr. Mutaf, ‘’Berfin’e güzelliğini geri verme iddiamız yok. Kimyasal yanık sonucu büzülmüş yapıları düzelterek yeni bir yüz kazandırmayı hedefliyoruz. Bazı izler elbette kalacak ama Berfin tedavi sonunda psikolojik baskı yaşamadan hayatını devam ettirebilecek’’ diye konuştu.