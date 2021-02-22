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22 Şubat 2021 Pazartesi 11:11:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 15:59:00

Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor

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Çanakkale'de, evinde 5 kedi ve 1 köpek ile yaşayan Pınar Kurt (40), sokak hayvanları için de ördüğü bere ile çantaları satıyor.

Çanakkale'de, evinde 5 kedi ve 1 köpek ile yaşayan Pınar Kurt (40), sokak hayvanları için de ördüğü bere ile çantaları satıyor. Elde ettiği parayla da sokak hayvanlarını besliyor ve tedavilerini yaptırıyor.

Kurt, "Kar kış, yağmur hiç fark etmiyor. Gece kaçta yatarsam yatayım; sabah erken kalkıyorum. Hayvanların beslenme saatinin değişmemesi lazım. 25 tane beslediğim kedim ve 3 tane köpeğim var" dedi.

Etiketler : çanakkale sokak hayvanları kedi köpek pınar kurt
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