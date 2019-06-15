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15 Haziran 2019 14:08 | Cumartesi

Ben Bilirim diyenlerin programı 360 ekranlarında

Ekranların sevilen sunucusu Alper Ateş’le Ben Bilirim yarışma programı hafta içi her akşam 360 seyircisiyle buluşuyor. Bir yandan stüdyodaki yarışmacılar bir yandan da ekran başındaki seyirciler farklı kategorilerden soruları yanıtlamaya çalışıyor. 

Yılların deneyimli sunucu Alper Ateş ile, kendi sorularını kendilerinin belirlediği yarışmacıların katıldığı “Ben Bilirim” yarışma programını konuştuk. Yarışma nasıl ortaya çıktı, yarışmacıların ve seyircilerin ilgisi, sorulan sorular ile yarışmaya dair her şey bu ropörtajda. 

ben bilirim

“Ben Bilirim” nasıl doğdu? 

Uzun süredir kafamızda kendi üreteceğimiz bir işi ekrana sürmek vardı ve o süreçte 360 Genel Yayın yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel ile görüşmemiz oldu. Projeye çok sıcak baktı ve başından itibaren de, “Ben Bilirim”in sıfırdan bu noktaya gelişinde çok ciddi emek verdi. Yola çıkarken insanların tamamını hedef alan, genel izleyici dediğimiz seyirciyi yakalayabilmeyi önceledik. Diğer yandan sınav havasında geçmeden insanların samimiyetini yitirmeden, gerilmeden dostane bir ortamda yarışabilecekleri, seyirciyle her akşam buluşturabileceğimiz bir format olsun istedik. 

Yarışmaya katılım nasıl? 

Şu an ilk geri dönüşlere baktığımızda yarışmanın karşılığını bulması bizi çok sevindiriyor. Ve şunu söylemek istiyorum, yeni başlayan bir proje için gerçekten çok önemli. Hem yarışmanın doğruluğuna hem de iyi niyetine özellikle eğitim dünyasından gelen destek bizi çok mutlu ediyor.

Yarışmanın formatı size mi ait? 

Ben Bilirim yarışmasının formatı tamamen bize ait. Yapımcımız Onur Ilıman ile beraber tüm tasarımı birlikte yaptık. Yarışma karşılığını da buldu ve çok bol soru var. Yarışma da sorularımız  kolaydan zora doğru yükselen bir grafikte, o yüzden güzel. Özellikle öğretmenlerimizin ve eğitim dünyasının ilgi göstermesi bundan dolayı bizim için çok önemli. Sorduğumuz sorulara okullarımızdan çok iyi  geri dönüşler alıyoruz. Dolayısıyla yarışmanın o ortamında elektriğin iyi geçtiğini de görüyoruz. Geri dönüşlerin sağlanması bizim motivasyonumuzu da artırıyor.” 

Daha çok kimler başvuruyor Ben Bilirim’e?

Yarışmamıza üniversitelerden öğretim görevlilerimiz başvuruyor. Onlara bir şeyler geçirebilmek bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye’den neredeyse başvuru almadığımız il kalmadı. Stüdyoda şu ana kadar 20 ilden yarışmacılarımızı ağırladık. Halen gelmeye devam ediyorlar. Yurt dışından başvurular alıyoruz. Yarışmanın şu anki gidişatına baktığımızda yaklaşık şu anda 10 binin üzerinde her kesimden başvurumuz var. Aslında kısa sürede buna ulaşmak kolay değil. Bu da seyircinin teveccühünü gösteriyor. Bizi en çok sevindiren nokta az önce eğitim camiasından bahsettik ama biz tabi bir ders niteliğinde bir yarışma yapmak istemediğimiz için toplumun her kesiminden üniversite mezunu da ilkokul mezunu da bu yarışmaya başvuruyor. Neredeyse bütün meslek gruplarından başvuru yapıyorlar. Ahçı başvurusu da var güvenlik görevlisi baş vurusu da var, master yapmış yarışmacı başvurusu da var. 

Ödül sisteminiz nasıl? 

Yarışmacılar ilk günde ödül almıyorlar. Pazartesi , Salı, Çarşamba, Perşembe olmak üzere haftanın dört günü ödül bölümünde yarışıyorlar. Ve Cuma günü finalde ödül kazanıyorlar. Ödül konusunda açıkçası biraz bizim tercihimiz farklı. İşin içine parayı koyduğunuz zaman insanlardaki o sıcak atmosferi kaybetme riski doğuyor. Dolayısıyla daha cüzi bir rakamla insanların sosyalleşebileceği bir alan oluşturuyoruz. Yarışmacılarımız kendileri gibi düşünen insanlarla bir arada oluyorlar. O,  bir buçuk saati keyifle geçirmelerini sağlıyoruz. İşin içine para girdiğinde başka hırslar devreye giriyor. Biz de bunu çok ön planda tutmuyoruz. Yoksa parayı vermemek değil. Yarışmacılar da bu durumdan çok memnunlar 

Yarışma nasıl bir atmosferde gerçekleşiyor?

Gelen yarışmacılarımızın birçoğu ilk defa ekrana çıkıyor. Dolayısıyla belli bir heyecanları oluyor. Onları yatıştırmaya çalışıyoruz. Yanındaki yarışmacı parayı ön plana çıkarırsa ondan soğur bunun sonucunda da diğer dört yarışmacının dengesini bozar. Onun olmaması için tamamen samimiyeti ortaya koyarak oradaki bir buçuk saatlik süreyi stüdyodakilerin ve ekran başındakilerin keyif alarak ve eğlenerek geçirmelerini istiyoruz. 

Bu işin arkasında çok başarılı bir ekip var. Yapımcımız,  yönetmenimiz, operatörümüz, yapım yardımcılarımız gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Hiçbir zaman bu bizim işimiz, maaşımızı alalım mantığıyla yaklaşmıyorlar. Onların hakkını da es geçmemek lâzım. Ekip işini severek yapınca seyircideki karşılığı da çok daha sıcak oluyor. Ben Bilirim ile bunu bir kez daha tecrübe ettik. İnşallah uzun süre yolumuza devam ederiz.

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