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15 Mart 2021 Pazartesi 13:02:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 13:02:00

Belgeselden etkilendi şifa dağıtıyor

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Aslen Burdurlu olan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 2011'de bitiren Hülya Özenç Ünal, bir belgeselden etkilenerek ilk görev yeri için Şırnak'ı tercih etti. Ünal, 8 yıl acil serviste çalıştı, 2 yıldır da yaşlı ve yatalak hastalara hizmet veriyor.

Bugüne kadar kararından hiç pişmanlık duymadığını belirten Ünal, "10 yıllık süreçte terör örgütünün çukur saldırıları ve Kovid-19 salgını gibi zorlu günlerim oldu, ama bunlar beni yıldırmadı. Şifa dağıtmaya devam edeceğim" dedi.

Etiketler : hülya özenç ünal şırnak acil servis evde bakım
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