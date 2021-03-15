Belgeselden etkilendi şifa dağıtıyor

Bugüne kadar kararından hiç pişmanlık duymadığını belirten Ünal, "10 yıllık süreçte terör örgütünün çukur saldırıları ve Kovid-19 salgını gibi zorlu günlerim oldu, ama bunlar beni yıldırmadı. Şifa dağıtmaya devam edeceğim" dedi.

