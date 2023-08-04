VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valilikten yürüyüş ve toplantı kararı: 2 gün süreyle yasaklandı
AK Partili Çelik'ten, AİHM'deki terör propagandasına tepki: Teröre hoşgörünün vahim bir neticesi
Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın Amirali Gökçen Fırat'a tebrik
İzmir'de çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor
Borsa'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
04 Ağustos 2023 Cuma 17:53:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 17:53:00

Belek'te 2 bin, Kızılot'ta 1600 caretta caretta yuvası tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa'nın en büyük yuvalama alanlarından Belek ve Kızılot sahillerindeki 3 bin 600 yuvadan çıkmaya başlayan caretta caretta yavruları, mavi sularla buluştu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma" projesi kapsamında, Belek ve Kızılot kumsallarında caretta carettaların yuva yapma ve yavruların denizle buluşma süreçleri takip ediliyor.

Bölgedeki sahilde her gün kilometrelerce yürüyerek 3 bin 600 yuva tespit eden akademisyen ve gönüllüler, yuvaları koruma altına aldı.

Caretta carettaların mayıstan itibaren kumun altına gömdüğü yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların yavruları yumurtalarından çıkarak zorlu yolculuğun ardından mavi sulara kavuştu.

Caretta carettaları bu zorlu yolculukta tilki, köpek, martı ve yengeç gibi avcıların yanı sıra insanların sahile bıraktığı çöpler ve plastikler de tehdit ediyor. Ekipler, sabah arazi çalışmalarında çöpler arasında kalan yavruları da sıkıştıkları yerden kurtarıyor.

PLASTİKLER VE ÇÖPLER YAVRULAR ÜZERİNDE OLUMSUZ BASKI OLUŞTURUYOR

EKAD Proje Asistanı Kerem Yekta Atatunç, AA muhabirine, caretta carettalar için üreme sezonunun mayısta başladığını, eylül sonuna kadar sürdüğünü belirtti.

Ağustos ayına kadar ergin bireylerin yuva yaptığını ardından da yavru çıkışlarının başladığını ifade eden Atatunç, "Her sabah kilometrelerce yürüyüp yuvaları tespit ediyoruz. Belek'te 2 bin, Kızılot'ta ise 1600 yuva tespit edildi. Geçen yıllara oranla yuva sayımızda artış yaşadık." dedi.

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu biyolog Fatih Polat da yavru çıkış döneminde sahildeki ışıkların hayvanın yanlış yöne gitmesine neden olabildiğini söyledi.

Ayrıca sahile arazi araçlarıyla gelen vatandaşların yuvalara zarar verebildiğini aktaran Polat, şunları aktardı:

"Yavrular denize giderken tilki, martı, karga ve köpekler tarafından avlanılıyor. Bu da tür üzerinde olumsuz baskı oluşturuyor. Bu baskıların en önemlisi insanların sahile bıraktığı plastik çöpler. İnsanlar özellikle ulaşımı zor olduğu için daha az kişinin geldiği bu sahillerde piknik yapıyorlar. Maalesef bazı insanlar giderken arkalarında çöplerini bırakıyor. Arazi çalışmalarımızda hemen hemen her sabah plastikler, çöpler arasında sıkışmış ya da balıkçıların sahile bıraktığı misinalara takılmış yavrular buluyoruz."

Arazi çalışmasında plastik bardağa sıkışmış kaplumbağa yavrusu da bulduklarını aktaran Polat, "Yavruyu çıkartıp mavi ile buluşturduk. O anların da video ve fotoğraflarını çektik. Sosyal medya hesaplarından görselleri paylaşarak insanların durumun ciddiyetini anlamalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Etiketler : belek caretta caretta yuva
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX