05 Ocak 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 16:00:00
Belçikalı Naciye Nine 75'inde boks yapıyor
Türkiye'ye 42 yıl önce yerleştikten sonra 'Naciye' adını kullanan Belçikalı 75 yaşındaki Nancy Vanderstraeten, parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 3 yıldır boks yapıyor.
Kısıtlama nedeniyle dışarı çıktığı saatleri salona gidip antrenman yaparak geçiren Vanderstraeten, boks sayesinde hastalığın ilerlemesini durdurarak hızlı ve düz yürümeye başladığını söyledi.
Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, yıllarca İstanbul’da yaşadıktan sonra Antalya’ya yerleşti.