Beklediği bebek kansere karşı en büyük gücü... Dondurulan embriyo umudu oldu

LİSEDE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İstanbul'da yaşayan Rümeysa Sağır liseye gittiği yıllarda yumuşak doku kanserine yakalandı. Sevgilisi Kaan, ilerideki çocuk hayalleri nedeniyle genç kızı yumurtalarını dondurması için ikna etti. Ancak yeterli olgunlukta yumurta bulunamadığı için bu işlemi yaptıramadı. Hızlıca tedaviye başladı ve kemoterapi aldı. Bu süreçte kendisine en büyük desteği veren Kaan ile Nisan 2021'de evlendi.

'BENİ BEKLEYEN BİR BEBEĞİM VAR'

Hastalık stabil duruma gelince yaptırdığı testte, kemoterapi nedeniyle yumurta rezervinin çok azaldığını öğrendi. Doktorlar doğal yolla çocuk sahibi olabilmesinin güç olacağını söyledi. Bebek hayalleri kurarken hastalığı nüksetti. Vakit kaybetmeden embriyo dondurma işlemi için başvurdu. Rümeysa "Dondurduğumuz 1 embriyo beni hayata bağlıyor. Beni bekleyen bir bebeğim varmış gibi hissediyorum" dedi.