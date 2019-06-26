Bekçilere sopalarla saldırdılar

Olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, bir gruptan şüphelenerek GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istedi. Gruptakiler bekçilere yanlarındaki sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Ardından saldırganlar gözaltına alındı. Yaralanan iki bekçi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)