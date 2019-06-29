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29 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

Beğeni magandalığı

Sosyal medyada beğeni almak uğruna hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan magandalar, dur durak bilmiyor. Alınan önlemlere ve verilen cezalara rağmen sokaklarda terör estirmeye devam ediyorlar. 

İnternetin yaygınlaşmasıyla birçok sosyal medya platformu da hayatımıza girerken, çok sayıda kişi için bu mecralar, yaşamlarının bir parçası haline gelmiş durumda. İnsanlar, günün her anını sevdikleri ve arkadaşlarıyla paylaşmanın yanı sıra, sosyal medyayı ünlü olmak için de kullanıyor. Sosyal medyanın bu gücünü kullanarak, ünlü olmak isteyen bazı kural tanımazlar, kimi zaman motosikletle, kimi zaman da lüks veya modifiyeli otomobilleriyle sokaklarda drift yapıyor, makas atıyor. Vatandaşların canını umursamayan magandalar, tehlikeli hareketlerini arkadaşlarına kaydettirip, hiçbir şey olmamış gibi utanmadan bir de sosyal medyadan paylaşıyor. 

CEZALAR YETERSİZ 

Fenomen olmak için yaptıkları hareketlerle bugüne kadar onlarca kişinin yaralanmasına veya ölümüne neden olan magandaları durdurmak için güvenlik güçleri, tüm gücüyle çalışıyor. Tehlike dolu anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından magandaların peşine düşen emniyet güçleri, yaptıkları inceleme sonucu sürücüleri kısa sürede yakalıyor. Sürücülere para cezası, ehliyete el koyma, trafikten men gibi birçok ceza veriliyor. Ancak tüm bu cezalar, onları durdurmakta yetersiz kalıyor. Bildiklerini okumaya devam eden magandalar, tehlikeli şovlarını sürdürüyor. 

MAKASÇI ÇİFT DEHŞETİ 

Son olarak, İstanbul Kadıköy’de yaşanan bir olay, bu kadar da olmaz dedirtti. D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde seyir halinde olan 34 YC 0176 ve 34 JG 3740 plakalı araçların sürücüleri Betül ve Ahmet Şahin çifti yarış yapmaya başladı. Son hızla ilerleyen karı koca, daha sonra makas atmaya başladı. Bir süre bu şekilde yola devam eden çift araçlarının kontrolünü kaybederek 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şahin çifti gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çift suçlarını kabul ederken, olayla ilgili soruşturma başlattı.  Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen karı koca, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Pendik’te, motosikletin selesinde dizleri üstünde duran trafik magandası, tek teker üzerinde ilerledi. Motosikletli maganda, arkadaşı tarafından kaydedilen görüntüyü müzik ekleyip sosyal medya hesabından paylaştı. 

Başakşehir’de 3 genç, otomobillerine 'Roketatar' adını verdikleri “havai fişek” mekanizması kurdu. Trafiğe çıkan gençler, çevreye çok sayıda havai fişek atarak terör estirdi. Yaptıkları mekanizmayı sosyal medyadan paylaşan gençler, videoları için beğeni istediler. 

İki sürücü, geçtiğimiz ay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atmıştı. Görüntüleri internette paylaşan magandalar, kısa sürede yakalanmıştı. 

Motosikletli bir çift hareket halindeyken  ‘tek teker’ yapıp, sürücü değiştirmişti. 

Kadıköy’de makas atıp yarışan çift, zincirleme trafik kazasına neden oldu. 8 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. 

SELFIE UĞRUNA CAN VERDİLER 

Instagram’da beğeni almak isteyenler de ölüme davetiye çıkarıyor. Muğla’da fotoğraf çekmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalığa çıkan 7 aylık hamile Semra Aysal, dengesini kaybedip yaklaşık 300 metreden düşmüş, hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa’da da Tarihi Urfa Kalesi'ne çıkan Halil Dağ, fotoğraf çekmek isterken düşerek feci şekilde can vermişti. 

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