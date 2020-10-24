Bedava hamsiyi duyunca koronayı unuttular!
Kaynak: DHA
Sakarya'da gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Festivali'nde dağıtılan bedava hamsi, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) unutturdu. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar bedava hamsi için kuyrukta bekledi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Festivali'nde pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Kovid-19 uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar bedava hamsi için sıraya girdi.
DHA'da yer alan habere göre, Adapazarı ilçesi Donatım Park’ta Yöresel Ürünler Festivali adı altından Sakarya Spor yararına düzenlenen kermeste ücretsiz hamsi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sıcak havada kermes alanına akın eden vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini unutup hamsi kuyruğuna girdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan vatandaşlar, bedava hamsiye ulaşabilmek için dakikalarca kuyrukta bekledi.
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