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Bebeklerine 53 gün sonra kavuştular
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02 Nisan 2023 Pazar 17:43:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 17:43:00

Bebeklerine 53 gün sonra kavuştular

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Hatay'da depremlerde kurtarılan ve tedavisinin ardından devlet korumasına alınan Sima bebek, DNA testiyle belirlenen ailesiyle 53 gün sonra buluştu.

Hatay'da depremlerde bir kısmı yıkılan özel hastaneden kurtarılan ve tedavisinin ardından devlet korumasına alınan 3 aylık Sima bebek, DNA testiyle belirlenen ailesiyle 53 gün sonra buluştu.

Hacbekir Ailesi, 53 gündür göremedikleri bebeklerine sevinç gözyaşlarıyla kavuştu. Anne Meyse Hacbekir, "Allah herkesten razı olsun. Çok mutluyum, şimdi rahat ettim. Sanki önceden ölüydük şimdi yaşadık" dedi.

Etiketler : hatay deprem bebek

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