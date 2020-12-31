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31 Aralık 2020 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 11:00:00

Bebekken cami avlusuna bırakılmış 15 yıldır ailesini arıyor

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İstanbul Pendik'te yaşayan evli ve bir çocuk babası Yiğit Pirecioğlu (25), 10 yaşındayken bir akrabası sayesinde evlatlık olduğunu öğrendi. O günden beri biyolojik ailesini arayan Pirecioğlu, "Buradan onlara sesleniyorum. Çok soru sormayacağım, sadece bir soru soracağım. Beni cami avlusuna bıraktığında kaç defa arkasına bakmıştır? Kardeşlerim varsa da, onlara kavuşmak istiyorum" dedi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Sofular Köyü'nde büyüyen 25 yaşındaki Fabrika İşçisi Yiğit Pirecioğlu, bebekken Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'ndeki Kevser Camii'nin avlusuna bırakıldı. Onu bulan köy muhtarı tarafından polislere ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim edilen Pirecioğlu, bir süre sonra evlatlık alındı. Birlikte yaşadığı ailesinin biyolojik anne ve babası olmadığı gerçeğini ise 10 yıl sonra öğrenen Pirecioğlu, halen ailesini aradığını belirtti.

"EVLATLIK OLDUĞUMU AKRABAMDAN ÖGRENDİM"

Eşi Aleyna ve oğlu Ayaz Alp Pirecioğlu ile İstanbul Pendik'te mutlu bir hayat süren Yiğit Pirecioğlu, evlatlık olduğunu nasıl öğrendiğini şu sözlerle anlattı: "Yanımda bir akrabam vardı, 'Bu çocuk kimin çocuğu?' diye sordu. Mehmet Pirecioğlu'nun oğlu olduğum söylenince, 'Yurttan alınan çocuk mu?' dedi. Şok oldum. Evlatlık olduğumu bu şekilde öğrendim."

BİR ÇANTA İÇİNDE CAMİİ AVLUSUNA BIRAKILDI

Bir çanta içinde cami avlusuna bırakıldığını söyleyen Pirecioğlu, "Bunu 9-10 yaşlarında öğrendim. Ailemi ilk başlarda aradım, bulamayınca bıraktım. Arama amacım merak etmemdi. Şuan bakıcı ailemle çok mutluyum. Ailem en büyük destekçim. Merakım ve sorularım gitsin diye onları arıyorum. Aramaya devam ediyorum. Kafamda hep soru işaretleri var, onlarla yaşayamıyorum" diye konuştu.

"KÖYDE ARAŞTIRMA YAPTIM AMA KİMİN BIRAKTIĞINI KİMSE BİLMİYOR"

Biyolojik ailesini bulmak için köyde araştırma yaptığını ancak kendisini kimin bıraktığını kimsenin bilmediğini aktaran Pirecioğlu, "Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Topbaşı Mahallesi'ndeki Kevser caminin merdiven altına, sabah namazında beni bırakmışlar. İlk başta fark etmemişler. Bebek ağlama sesi duyunca gidip bakmışlar. Köy muhtarı beni cekete sarılmış bir şekilde bulmuş. Üstümde bir not varmış, 'Mustafa çok hasta bakamıyorum' diye. İki gün köyde kaldıktan sonra beni polis gelip alıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim ediyorlar. Köyde araştırma yaptım, köyün yaşlıları ile konuştum. Olayı köylüler hatırlıyor ve biliyorlar ama kimin bıraktığını kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yiğit Pirecioğlu Zonguldak Kevser Camii
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