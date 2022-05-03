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03 Mayıs 2022 Salı 10:18:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 12:14:00

Bayramı Kapadokya semalarında karşıladılar

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Bayram sabahında, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen konuklar, henüz hava aydınlanmadan Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi. Ekiplerin hazırlıklarının ardından onlarca balon peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Bayram sabahında, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen konuklar, henüz hava aydınlanmadan Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi. Ekiplerin hazırlıklarının ardından onlarca balon peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gökyüzünde rengarenk görüntü oluşturan onlarca sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzüldü. Bazı yerli ve yabancı konuklar da peribacaları ve sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada arazi araçlarıyla düzenlenen tura katıldı.

Daha önce Kapadokya'ya gelmek isteyen ancak Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bunu ertelemek zorunda kalan yerli turistler, salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla bu hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etiketler : Bayramı Kapadokya Bayram sabah peribacaları Gökyüzünde rengarenk
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