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05 Mayıs 2022 Perşembe 20:13:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 20:13:00

Bayramda 667 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı'ndan Ramazan Bayramı boyunca 667 bin 244 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgilere göre, bayram tatili sürecinde 1331 iç hat, 3398 dış hat olmak üzere toplam 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildi.

Bu seyahatlerde 180 bin 217 iç hat yolcusu, 487 bin 27 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 667 bin 244 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Öte yandan Kovid-19 salgınının başlamasından beri İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da gerçekleştirilen 1301 sefer ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşıldı.

Etiketler : İGA İstanbul Havalimanı Kovid-19
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