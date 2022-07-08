Bayram tatili için yola çıkanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.



Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk sürüyor.

Trafik kazaları ve araç arızaları dolayısıyla yoğunluğun daha da arttığı güzergahlarda araç kuyrukları daha da uzuyor. Yolda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı İHA ekipleri de Kaynaşlı mevkisinde dronla, şerit ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde devam ederken, D-100 kara yolunun Bolu kesimi Ankara yönünde ise yoğunluk görülüyor.

Trafikteki araç yoğunluğu dron ile de görüntülendi.

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini fırsat bilen ve memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

Sakarya'da da yoğunluk oluştu

Arife günü yola çıkan sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Adapazarı ve Akyazı kesimlerinde Ankara yönünde normal seyreden ulaşım, Hendek kesimine doğru yoğunlaşıyor.

Hendek'in bazı kesimlerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik, Düzce geçişine yaklaşıldığında normale dönüyor.

İstanbul'dan Anadolu'ya geçişin sağlandığı D-100 kara yolunun Hendek kesiminde de yoğunluk hakim.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için akıcı yoğunluğun oluştuğu güzergahlarda kontrollerini artırdı.