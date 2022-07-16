VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gözler gelecek haftada... Merkez Bankaları kritik verileri açıklayacak
Yanlış teşhis parmağından etti
Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafı
Bayram bitti çöpü kaldı
EPDK'ya üç yeni atama
THY'den iki rekor birden
Yerli gaz için önemli sinyali: Yıl sonu açılacak!
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Sezon öncesi buluşma
Poptan arabeske
Pozitif şarkı
Hastaneden sahneye
Beyazlar içinde
Dava henüz bitmedi
Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar
Bir Demet aşk
Elektrikli faytonda klip
Dijitale iş yapmak istiyor
Mekanda sesimle oynadılar
Omurgayı koruyan egzersiz önerisi
BAYRAM SONRASI DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT
Çocuğunuz ileride 'erişkin ergen' olmasın
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 16 Temmuz
16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30:00

Bayram bitti çöpü kaldı

ABONE OL

Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler evlerine döndü ancak onlardan geriye çöp yığınları kaldı. Ünlü tatil merkezleri Antalya ve Marmaris sahilleri kuruyemiş kabukları ve izmaritten geçilmiyor.

Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler evlerine döndü ancak onlardan geriye çöp yığınları kaldı. Ünlü tatil merkezleri Antalya ve Marmaris sahilleri kuruyemiş kabukları ve izmaritten geçilmiyor.

ÜSTÜNÜ KAPATARAK GİZLEMİŞLER

KURBAN Bayramını Antalya ve Marmaris sahillerinde geçirenlerin plajda söndürüp, çakıl taşları arasına gizlediği izmaritler ve yedikleri yiyeceklerin artıkları kirliliğe neden oldu. Bayram tatilinde on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı.

METREKAREDE 100 İZMARİT VAR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tatilcilerin atıklarını plajda bıraktığına vurgu yaparak, "En çok izmarite rastlanıyor. Metrekarede 50-100 arasında izmarite rastlamak mümkün. Atılan izmaritlerin sağlığa da zararı var" dedi. İzmaritin uzun yıllar çözülmeden doğada kaldığını kaydeden Gökoğlu, "Sigara izmaritleri güneşten parçalanıp, kış aylarında yağış, fırtına ve dalgayla denize ulaşıp, mikroplastik kirliliğe neden oluyor" diye konuştu.

Etiketler : kurban bayramı bayram tatili tatil çöp
Dost ziyareti

Dost ziyareti
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Sahneden tarlaya koştu

Sahneden tarlaya koştu
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Artık Bodrumluyum

Artık Bodrumluyum
Konserde dostluk mesajı

Konserde dostluk mesajı
Otizmli çocuklara destek

Otizmli çocuklara destek
Şöhretimi çocuklar için kullanacağım

Şöhretimi çocuklar için kullanacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX