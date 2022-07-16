Bayram bitti çöpü kaldı

Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler evlerine döndü ancak onlardan geriye çöp yığınları kaldı. Ünlü tatil merkezleri Antalya ve Marmaris sahilleri kuruyemiş kabukları ve izmaritten geçilmiyor.



ÜSTÜNÜ KAPATARAK GİZLEMİŞLER

KURBAN Bayramını Antalya ve Marmaris sahillerinde geçirenlerin plajda söndürüp, çakıl taşları arasına gizlediği izmaritler ve yedikleri yiyeceklerin artıkları kirliliğe neden oldu. Bayram tatilinde on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı.

METREKAREDE 100 İZMARİT VAR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tatilcilerin atıklarını plajda bıraktığına vurgu yaparak, "En çok izmarite rastlanıyor. Metrekarede 50-100 arasında izmarite rastlamak mümkün. Atılan izmaritlerin sağlığa da zararı var" dedi. İzmaritin uzun yıllar çözülmeden doğada kaldığını kaydeden Gökoğlu, "Sigara izmaritleri güneşten parçalanıp, kış aylarında yağış, fırtına ve dalgayla denize ulaşıp, mikroplastik kirliliğe neden oluyor" diye konuştu.