Baykuş avcısı koleksiyoner

"Bu mekanın birinci görevi baykuşa karşı yapılan haksız suçlamayı ve ön yargıyı yok etmek, bu görsel zenginlik ve anlatımla..." diyen Çomak, baykuş dışındaki koleksiyon figürleriyle de insanların hayatına renk katmak istediğini belirtti.



Emekli koleksiyoner Ahmet Çomak, 45 yıldır biriktirdiği baykuş figürlerini, 17 yıldır Ankara Kalesi'nde meraklıların beğenisine sunuyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla baykuş figürü biriktiren Çomak, "bir avcı gibi" baykuş objelerin izini sürdüğünü söylüyor.



Çomak, hobisini koleksiyon evine taşımasının nedenini şu sözlerle anlattı:

"Koleksiyonerlerin yıllarca peşinden koştukları bu objeler evlerinde ya da ofislerinde kalıyor, kimler görüyor bunları? Eşi, dostu, ailesi... Belki bazıları da kolilerde saklıyor. Benim için çok anlamsız çünkü bu tutkunun, emeğin, yolculuğun başka insanlar tarafından görülmesi, değerlendirilmesi, onların hayatında nefes alabilecekleri bir liman, bir sığınak şeklinde olsun düşüncesindeyim. O nedenle ben peşinden koştuğum tutkuyla emekle sabırla oluşturduğum bu koleksiyonu başka insanların da görmesini istedim."

Ahmet Çomak, 3 yaşından 70 yaşına kadar her yaştan ziyaretçisi bulunduğunu, onların hediye ettiği nesnelerin çok kıymetli olduğunu anlatarak, "Bir lira etmeyen kağıt ıslak mendil üzerinde bir baykuş varsa bu benim için daha değerli." ifadelerini kullandı.

Koleksiyoner Ahmet Çomak, canlı baykuş satın almadığını, doldurulmuş baykuşa ise doğallığı bozduğu için karşı olduğunu söyledi.

Baykuşun toplumda "uğursuz" denerek dışlandığını belirten Çomak, çizgi roman ve filmlerde ise tam tersine bilge ve akıl danışılan bir kuş olarak görüldüğünü hatırlattı.

- "Baykuş Ahmet" lakabı

Eşinin, bakışlarını baykuşa benzettiğini anlatan Çomak, kendisine "Baykuş Ahmet" denmesinin nedenini de şu sözlerle anlattı:

"Baykuş son 10 yıl öncesine kadar çok zor bulunan bir figürdü şimdi artık çok daha fazla bulunuyor. Ben de onun peşinde koştuğum için belki 'Baykuş Ahmet' diyorlar bu camiada. Benim için çok keyifli bu emek ve yolculuk nedeniyle yakıştırılmış bir tanım diye düşünüyorum.