VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son 24 saatte 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı
Merkez bankaları küresel piyasaları karıştırdı
Yunanistan İstanbul'da protesto edildi
Kabri başında anıldı
Üniversite Öğrencileri Araştırıyor, Fark Yaratan Projeler TEKNOFEST'te Yarışıyor
Koronavirüs testi pozitif çıktı
"Hayırlı olsun"
‘Özel Ders' verecek
Şartı İstanbul'da klip çekmek
Çocukların sesi oldular
Baykuş avcısı koleksiyoner
Kuruyunca fiyatı 20 misli artıyor: Yaşı 5, kurusu 100 lira
Hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu
Sanatla kansere meydan okuyorlar
Başkan Erdoğan dev projenin açılışını yaptı!
Ali Dayı'nın sandalyesi sonsuza kadar ‘rezerve'
Instagram'da anket özelliği yenilendi
Galada ünlüler geçidi
Su'yun Korsan'ı
Doğum gününde vefat etti
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim müjdesi
Teröristlerin korkulu rüyası, Atak helikopterleri bölgede
Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan parlametosunu sarsan itiraf! "Türkler daha iyisini alacak"
05 Şubat 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 19:00:00

Baykuş avcısı koleksiyoner

ABONE OL

Emekli koleksiyoner Ahmet Çomak, 45 yıldır biriktirdiği baykuş figürlerini, 17 yıldır Ankara Kalesi'nde meraklıların beğenisine sunuyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla baykuş figürü biriktiren Çomak, "bir avcı gibi" baykuş objelerin izini sürdüğünü söylüyor.

"Bu mekanın birinci görevi baykuşa karşı yapılan haksız suçlamayı ve ön yargıyı yok etmek, bu görsel zenginlik ve anlatımla..." diyen Çomak, baykuş dışındaki koleksiyon figürleriyle de insanların hayatına renk katmak istediğini belirtti.

Emekli koleksiyoner Ahmet Çomak, 45 yıldır biriktirdiği baykuş figürlerini, 17 yıldır Ankara Kalesi'nde meraklıların beğenisine sunuyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla baykuş figürü biriktiren Çomak, "bir avcı gibi" baykuş objelerin izini sürdüğünü söylüyor.

Çomak, hobisini koleksiyon evine taşımasının nedenini şu sözlerle anlattı:

"Koleksiyonerlerin yıllarca peşinden koştukları bu objeler evlerinde ya da ofislerinde kalıyor, kimler görüyor bunları? Eşi, dostu, ailesi... Belki bazıları da kolilerde saklıyor. Benim için çok anlamsız çünkü bu tutkunun, emeğin, yolculuğun başka insanlar tarafından görülmesi, değerlendirilmesi, onların hayatında nefes alabilecekleri bir liman, bir sığınak şeklinde olsun düşüncesindeyim. O nedenle ben peşinden koştuğum tutkuyla emekle sabırla oluşturduğum bu koleksiyonu başka insanların da görmesini istedim."

Ahmet Çomak, 3 yaşından 70 yaşına kadar her yaştan ziyaretçisi bulunduğunu, onların hediye ettiği nesnelerin çok kıymetli olduğunu anlatarak, "Bir lira etmeyen kağıt ıslak mendil üzerinde bir baykuş varsa bu benim için daha değerli." ifadelerini kullandı.

Koleksiyoner Ahmet Çomak, canlı baykuş satın almadığını, doldurulmuş baykuşa ise doğallığı bozduğu için karşı olduğunu söyledi.

Baykuşun toplumda "uğursuz" denerek dışlandığını belirten Çomak, çizgi roman ve filmlerde ise tam tersine bilge ve akıl danışılan bir kuş olarak görüldüğünü hatırlattı.

- "Baykuş Ahmet" lakabı

Eşinin, bakışlarını baykuşa benzettiğini anlatan Çomak, kendisine "Baykuş Ahmet" denmesinin nedenini de şu sözlerle anlattı:

"Baykuş son 10 yıl öncesine kadar çok zor bulunan bir figürdü şimdi artık çok daha fazla bulunuyor. Ben de onun peşinde koştuğum için belki 'Baykuş Ahmet' diyorlar bu camiada. Benim için çok keyifli bu emek ve yolculuk nedeniyle yakıştırılmış bir tanım diye düşünüyorum.

Etiketler : ahmet çomak koleksiyon baykuş
Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

Ekmeğini ekmekten çıkarıyor
Babam için kabul ettim

Babam için kabul ettim
Beni takip eden pişman olmaz

Beni takip eden pişman olmaz
Aracın hasarı giderildi

Aracın hasarı giderildi
Mutlu olmayı en çok o hak etmiş

Mutlu olmayı en çok o hak etmiş
Vizyon için gün sayıyor

Vizyon için gün sayıyor
Dizide ömrü kısa sürdü

Dizide ömrü kısa sürdü
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
Çapkınlık turu

Çapkınlık turu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER